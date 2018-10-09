Дороги под Петербургом к концу года «поумнеют»

На региональных трассах Ленинградской области появятся динамические дорожные знаки и электронные табло переменной информации, которые будут оповещать водителей о ситуации на дороге в режиме реального времени, корректируя направления транспортных потоков, предотвращая ДТП и заторы. Об этом 9 октября «Фонтанке» сообщает пресс-служба регионального дорожного комитета.

До конца года в рамках пилотного проекта динамические табло и знаки установят на подъезде к Сертолово на трассе Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), на трассе Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск около Скотного, на Колтушском шоссе у Янино, в районе Отрадного на трассе Ульяновка – Отрадное и на дороге Гатчина – Ополье около Каложиц.

Знаки и табло это компоненты автоматизированной транспортной системой управления дорожным движением (АСУДД), внедряемой для повышения пропускной способности и безопасности движения. Знаки динамического регулирования могут, например, самостоятельно устанавливать оптимальный скоростной режим, исходя из видимости, осадков и состояния дорожного покрытия. Табло переменной информации сообщают о погоде, ремонтах, ограничениях движения и пробках.

Заказчиком разработки и установки АСУДД на дорогах Ленобласти выступает госкомпания «Ленавтодор».