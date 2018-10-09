18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +13
$ 66.40р
76.21р
15:56 09.10.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
09.10.2018 13:49
Печать

Как петербургским отельерам бороться с сезонностью туризма

Туристический сезон в Петербурге закончился, а до конца года планируется не так много крупных событий, чтобы на Невском вновь стало тесно. Как отельный рынок справляется с характерной сезонностью спроса, и почему событийный туризм для нашего города не актуален, рассказывает операционный директор департамента апарт-отелей NAI Becar Анастасия Заболотная

Как петербургским отельерам бороться с сезонностью туризма

pixabay.com

По статистике последних лет число туристов в Петербурге превысило количество жителей. Только за 2017 город посетило 7,5 млн. человек, а с учетом ЧМ-2018 цифры этого года могут стать выше. Пик посещения традиционно приходится на лето и белые ночи, поэтому справедливо Петербург считать городом сезонным.

В событийном календаре наибольшую значимость для города составляют ПМЭФ, Юридический и Газовый форумы, мероприятия ЛенЭкспо и ЭкспоФорума. Отельеры и бизнес-сообщество, связанное с гостиничным рынком, в даты этих событий сталкиваются с возросшим спросом, а иногда даже с недостаточным предложением в качественном сегменте. Политика продаж в этих случаях играет одну из наиболее важных ролей: необходимо вовремя открыть достаточное количество номеров, и главое – по нужной цене.

Номерной фонд города растет, аналитики NAI Becar отметили, что за первое полугодие половину этого года открылось 15 новых отелей категории 3-5*. Но из-за сезонности и ограниченности городского событийного календаря проблема с заполняемостью не решается количеством. Вопрос даже не в актуальности событийного туризма, а скорее в формировании событийного календаря. Крупные события распределены по времени неравномерно, и это создает проблему с заполняемостью. Более важный вопрос – как работать с этим календарем. 

В низкий сезон, когда турпоток спадает, на первый план выходит региональный туризм: школьные группы, спортсмены, участники конференций. Эта категория гостей – одна из сложных для отельного рынка, так как она голосует рублем и часто делает выбор в пользу бюджетных средств размещения, в том числе хостелов, лишь малая доля которых официально представлена на рынке. В этот период средний чек размещения в Петербурге возвращается к сезонным показателям лишь в отдельные пиковые даты – Новый год, например.

Отели строят свою политику продаж, опираясь на опыты прошлых лет, цикличность рынка, огромную аналитическую базу передовые программы и инструменты, дабы максимально точно отслеживать все тенденции самостоятельно. Особенно это актуально для инвестиционных отелей со множеством собственников, где доходность инвестора зависит от заполняемости объекта. На примере работы с апарт-отелем Vertical мы можем отметить, что это сложная ежедневная работа – благодаря ей объект остается в рынке и пользуется популярностью, хоть его фасад и не обращен к Невскому.

Можно ли справиться с сезонностью в Петербурге? Да, если поддерживать интерес туристов не только видами на разводные мосты. Хорошим примером может стать Москва, где за последние несколько лет были разработаны событийные программы для разных аудиторий: фестивали, концерты, тематические недели и пр. При этом задействованы несколько локаций, что обеспечивает загрузку отелей не только в пределах Бульварного кольца.

В Петербурге же пока лишь отдельные крупные события могут быть интересны широкой аудитории. Эту проблему замечают не только отельеры, но и городские власти. Так, например, в сентябре комитет по развитию туризма запустил конкурс получение субсидий на привлечение в город конгрессно-выставочных мероприятий. Это одна из мер для стимулирования делового туризма. Жаль, что бизнес не всегда может обсудить их эффективность с городом до запуска вработу. Ведь именно отельеры и другие представители гостиничного рынка ежедневно работают с теми, кому адресованы подобные решения и могут оперативно дать обратную связь от гостей города.

Основное, о чем просят отельеры и рестораторы уже долгое время: перенести крупные бизнес-мероприятия и иные форумы на средний и низкий сезон. Юридический форум в мае и ПМЭФ в июне делают кассу всем, но оттягивают и уменьшают и без того хороший туристический поток. Большую пользу городу в выравнивании сезонности принес бы именно их перенос на зиму. Плюс масштабные конференции, спортивные мероприятия международного уровня помогли бы увеличить поток гостей. Но планы на будущее вполне перспективнее – кубок Европы в 2020, ЧМ по хоккею – 2023.

Компания Бекар

Апарт-отель «Vertical We&I» – застройщик ООО "ИнтерРост", проектная декларация на сайте http://inter-rost.ru/dokumentyaciy/

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Полис Групп»
09.10.2018 15:37

В ЖК «Полис на Неве» скоро приступят к отделке

Компания «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Setl Group
09.10.2018 11:16

IT-специалисты Setl Group выступили с лекцией в Сколково

Представители департамента информационных технологий Setl Group приняли участие в научно-практической конференции для экспертов в области строительства и промышленности Autodesk University Russia 2018. Она прошла на базе Московской школы управления «Сколково» 3 и 4 октября
Магазин "Кей"
09.10.2018 10:00

Бесплатная доставка товаров КЕЙ

Зачем идти в магазин за техникой, если техника сама может приехать в твой дом? В КЕЙ все покупки от 5000 рублей доставляются бесплатно.
предоставлено компанией «Галамарт»
09.10.2018 09:00

Открытие «Галамарта» в Гатчине

13 октября в Гатчине пройдет праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».
Setl City
08.10.2018 18:20

Setl City и жители ЖК «ЗимаЛето» благоустроили набережную Большой Охты

6 октября застройщик Setl City организовал экофестиваль на благоустроенной набережной реки. В рамках праздника проводились интересные экологические мастер-классы. Гости фестиваля высадили клены, а территория у Большой Охты окончательно обрела облик уютной прогулочной зоны
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
08.10.2018 16:03

В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 8000-го покупателя c начала 2018 года.
pixabay.com
08.10.2018 10:12

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России - Исаакиевском соборе
https://pixabay.com
08.10.2018 09:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Магазин "Кей"
06.10.2018 13:00

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук - эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»