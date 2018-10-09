Как петербургским отельерам бороться с сезонностью туризма

Туристический сезон в Петербурге закончился, а до конца года планируется не так много крупных событий, чтобы на Невском вновь стало тесно. Как отельный рынок справляется с характерной сезонностью спроса, и почему событийный туризм для нашего города не актуален, рассказывает операционный директор департамента апарт-отелей NAI Becar Анастасия Заболотная

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По статистике последних лет число туристов в Петербурге превысило количество жителей. Только за 2017 город посетило 7,5 млн. человек, а с учетом ЧМ-2018 цифры этого года могут стать выше. Пик посещения традиционно приходится на лето и белые ночи, поэтому справедливо Петербург считать городом сезонным.

В событийном календаре наибольшую значимость для города составляют ПМЭФ, Юридический и Газовый форумы, мероприятия ЛенЭкспо и ЭкспоФорума. Отельеры и бизнес-сообщество, связанное с гостиничным рынком, в даты этих событий сталкиваются с возросшим спросом, а иногда даже с недостаточным предложением в качественном сегменте. Политика продаж в этих случаях играет одну из наиболее важных ролей: необходимо вовремя открыть достаточное количество номеров, и главое – по нужной цене.

Номерной фонд города растет, аналитики NAI Becar отметили, что за первое полугодие половину этого года открылось 15 новых отелей категории 3-5*. Но из-за сезонности и ограниченности городского событийного календаря проблема с заполняемостью не решается количеством. Вопрос даже не в актуальности событийного туризма, а скорее в формировании событийного календаря. Крупные события распределены по времени неравномерно, и это создает проблему с заполняемостью. Более важный вопрос – как работать с этим календарем.

В низкий сезон, когда турпоток спадает, на первый план выходит региональный туризм: школьные группы, спортсмены, участники конференций. Эта категория гостей – одна из сложных для отельного рынка, так как она голосует рублем и часто делает выбор в пользу бюджетных средств размещения, в том числе хостелов, лишь малая доля которых официально представлена на рынке. В этот период средний чек размещения в Петербурге возвращается к сезонным показателям лишь в отдельные пиковые даты – Новый год, например.

Отели строят свою политику продаж, опираясь на опыты прошлых лет, цикличность рынка, огромную аналитическую базу передовые программы и инструменты, дабы максимально точно отслеживать все тенденции самостоятельно. Особенно это актуально для инвестиционных отелей со множеством собственников, где доходность инвестора зависит от заполняемости объекта. На примере работы с апарт-отелем Vertical мы можем отметить, что это сложная ежедневная работа – благодаря ей объект остается в рынке и пользуется популярностью, хоть его фасад и не обращен к Невскому.

Можно ли справиться с сезонностью в Петербурге? Да, если поддерживать интерес туристов не только видами на разводные мосты. Хорошим примером может стать Москва, где за последние несколько лет были разработаны событийные программы для разных аудиторий: фестивали, концерты, тематические недели и пр. При этом задействованы несколько локаций, что обеспечивает загрузку отелей не только в пределах Бульварного кольца.

В Петербурге же пока лишь отдельные крупные события могут быть интересны широкой аудитории. Эту проблему замечают не только отельеры, но и городские власти. Так, например, в сентябре комитет по развитию туризма запустил конкурс получение субсидий на привлечение в город конгрессно-выставочных мероприятий. Это одна из мер для стимулирования делового туризма. Жаль, что бизнес не всегда может обсудить их эффективность с городом до запуска вработу. Ведь именно отельеры и другие представители гостиничного рынка ежедневно работают с теми, кому адресованы подобные решения и могут оперативно дать обратную связь от гостей города.

Основное, о чем просят отельеры и рестораторы уже долгое время: перенести крупные бизнес-мероприятия и иные форумы на средний и низкий сезон. Юридический форум в мае и ПМЭФ в июне делают кассу всем, но оттягивают и уменьшают и без того хороший туристический поток. Большую пользу городу в выравнивании сезонности принес бы именно их перенос на зиму. Плюс масштабные конференции, спортивные мероприятия международного уровня помогли бы увеличить поток гостей. Но планы на будущее вполне перспективнее – кубок Европы в 2020, ЧМ по хоккею – 2023.

Компания Бекар

Апарт-отель «Vertical We&I» – застройщик ООО "ИнтерРост", проектная декларация на сайте http://inter-rost.ru/dokumentyaciy/