«Я не председатель общества «Рога и копыта». Первое заседание правительства с Бегловым. Досталось почти каждому

Врио губернатора Александр Беглов провёл своё первое заседание правительства. Чиновники Смольного, отвыкшие от информационного накала, остались в шоке от критики нового градоначальника и новостей об отставках.

врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Не прошла и неделя после увольнения прежнего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, как временно исполняющий обязанности Александр Беглов собрал заседание правительства. Не успев вникнуть во все вопросы городского хозяйства, он не стеснялся задавать вопросы и требовать объяснений от новых подчинённых. А в середине заседания и вовсе потребовал отключить трансляцию, чтобы не было лишних ушей: но что-то не сложилось, и в гробовой тишине раздались слова, что городу угрожают дворники-иностранцы и Запад, пытающийся завладеть умами молодёжи.

Заседание правительства Петербурга 9 октября началось с опоздания буквально на несколько минут. Чиновники успели заволноваться в ожидании врио губернатора. Беспечно болтал о рыбалке лишь представитель Общественной палаты, бывший вице-губернатор времён Матвиенко Александр Вахмистров. Остальные обитатели Смольного оглядывались по сторонам, словно пытаясь усмотреть, кого нет. Недосчитались трёх вице-губернаторов и главы юридического комитета (об увольнении Юлии Осиповой стало известно чуть позже).

Новый градоначальник Александр Беглов вошёл в зал заседаний уверенно, без лишних промедлений затребовал у помощников листок бумаги и начал опрос глав районов. Его, как и за день до того, интересовало состояние жилищно-коммунального блока, в частности районы, где в домах до сих пор нет тепла. При Полтавченко заседания правительства начинались с награждения дипломами и грамотами чиновников.

«Не очень хорошо, доложите мне к вечеру», – качал головой Беглов, слушая отчеты глав районов.

«Я сам работал главой района. Все жители наши. Они нам платят зарплату. Надо принять «озверин», в хорошем смысле этого слова, навести порядок в районах. Это жители наши. Других нет. Отопительный сезон — задача номер один. Я понимаю, что износ сетей есть, но даю поручение усилить дежурную и аварийную службы. Не только в нормативные сроки, во время зимы — сверхнормативные сроки», – наставлял он в ходе заседания новых подчиненных.

Без какой-либо паузы перешли к обсуждению бюджета. Глава комитета по финансам Алексей Корабельников рассказывал, что чиновники исполнили бюджет-2018 пока на 66,1%, и обратил внимание на отстающих. Ими оказались комитет по строительству, комитет по предпринимательству и комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В оправдание чиновники сыпали цифрами, словами «сезонные работы», «мораторий на ремонт».

«Надо подтянуться, – назидательно ответил им Беглов. – Это деньги наших горожан. Нужно их своевременно расходовать».

Вытянувшись по струнке, Корабельников ответил по-армейски: «Есть!» Но под козырёк не взял.

Перешли к рассмотрению бюджета-2019. Корабельников по привычке уверенно сотрясал воздух зала Смольного цифрами. Доходы 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей, дефицит – 52 млрд рублей (45,4 млрд годом ранее). Госдолг увеличится на 7%, до 15 – 20% от доходов.

«Хотел бы остановиться на дефиците», – дослушав доклад, произнёс Беглов. После – спросил о госдолге. О том, сколько Петербург будет платить за заимствования (1,5% от расходной части уходит на погашение платежей, банковские проценты с каждым годом растут). После попросил высказаться членов правительства.

Вице-губернатор Игорь Албин (самый открытый и наиболее публичный чиновник Смольного) без стеснения высказал новому губернатору сразу целый перечень претензий к финансовому и имущественному блоку (на его реорганизации Албин настаивает уже почти год). Так, вице-губернатор заметил, что предприятия скрывают данные о зарплатах. «Я не верю, что можно прожить на 12 тысяч. А именно о таких зарплатах отдельные предприятия отчитываются». Кроме того, в связи с тем, что городская земля кадастрирована лишь на 20 процентов, город упускает кусок прибыли с этих налоговых платежей. Добавил он и то, что осенняя корректировка бюджета часто запаздывает и городу нужно вернуть традицию править основной финансовый документ весной. А ещё заявил, что из федерального центра можно было бы брать больше средств.

Мысли Албина по бюджетному процессу Беглову понравились: «Согласен, что нужно рачительно использовать имущество. Нужно поработать с налогоплательщиками. У нас есть все возможности уйти от заимствования». Проговорив это, Беглов вдруг вспомнил про метро и спросил у Албина, а может ли город попросить средства на строительство подземки у федеральных властей, ведь стадион строили за наш счёт, а объект фактически федеральный. И сам же ответил: «Подготовьте мне справку, готов вместе с вами поехать в Москву и отстаивать этот вопрос. Городу нужно развивать метро скоростными темпами».

Допрос с пристрастием устроил Беглов вице-губернатору по социальным вопросам Анне Митяниной. «Сколько у нас судебных решений по предоставлению квартир детям-сиротам?» - спрашивал ее новый градоначальник. «Таких нет», – спокойно отвечала она. «Уже неплохо, – продолжал врио губернатора. – Но вы посмотрите, как мы можем им помочь с жильём». – «У нас нет таких проблем, но мы посмотрим», – на всякий случай взяла на карандаш чиновница.

Напоследок Беглов обратил ее внимание на проблему наркомании и алкоголизма: «Надо, чтобы в следующем году параметры по ним снизились».

Вице-губернатор Константин Серов, когда дошла очередь до него, не удержался от лести. «Бюджет составлен с учётом вашего обращения», – аккуратно проговорил он. Беглов прервал его: «Как вы так, я же только пришёл». «Работаем на опережение», – заулыбался Серов. Члены правительства переглянулись.

Заинтересовало Беглова, сколько денег в бюджете-2019 заложено на молодёжь, учитывая мероприятия по всем комитетам и ведомствам. «Ну, процентов 20 у нас молодёжи, я думаю…» – протянул Серов. Беглов снова по-командорски прервал его: «Думать не надо, у нас уже первое чтение на носу. Даже мне уже думать сложно, я не зря вас так подробно спрашиваю – я вижу, что есть определенная проблематика, и мне уже ничего не остаётся, как готовить поправки ко второму чтению. А вам уже исполнять, и потом я с вас спрошу».

После опроса членов правительства врио губернатора разошёлся ещё больше: «Выключите трансляцию и камеры, я сейчас вам важное скажу». Звук эфира пропал не у всех, и отдельные журналисты услышали: врио губернатора говорил про безопасность. Волновало его, что происходит с молодёжью, чьи умы пытаются захватить извне. На организацию молодёжных движений он готов был выделить «любые средства». Второе – террористическая угроза. Защититься от неё он предложил, ограничив допуск «непонятных нам людей» в сферу ЖКХ. Как поняли некоторые участники заседания, речь шла о гастарбайтерах-нелегалах, среди которых могут затесаться экстремисты.

Трансляция возобновилась, когда Беглов грозил пальцем тем, кто сольёт аудио журналистам.

Самое необычное заседание в Смольном продлилось 3 часа. «Если кому-то надо выйти, можно не спрашивать», – пожалел коллег Беглов, приняв решение работать без перерыва.

Обычно дежурные вопросы о планировке территории и предоставлении льготной аренды он разбирал буквально по квадратным метрам, требуя предоставить отчёт о том, кто и как собирается использовать и застраивать землю.

Вопрос о корректировке проекта планировки в Приморском районе, между Богатырским проспектом, Стародеревенской, Ситцевой и Гаккелевской улицами (ООО «Эго-Холдинг», собирается строить спортивный центр), и вовсе пришлось отложить до того, как чиновники смогут чётко ответить на вопрос врио губернатора, что, зачем и как там собираются строить.

«Мне надо чётко разобраться в принимаемых решениях, не присутствовать, как председатель общества «Рога и копыта», подписывая документы. Ваши разъяснения для меня очень важны. Если я что-то не пойму, то будем откладывать, пока не разберусь», – подвёл итог заседания Беглов.

«Спасибо и удачи», – сказал он напоследок новым подчинённым. Те, вероятно, вспомнили, что вместо удачи им раньше говорили «С богом!». Выдохнули и разошлись, перешептываясь.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»