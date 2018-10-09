В Петербурге нашли склад бомб и оружия. ФСБ вывела покупателя в свидетели

Федеральная служба безопасности России заявила о разоблачении преступной группы по изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств и оружия на Северо-Западе. Кустари арестованы, а их клиент выведен спецслужбой в статус свидетеля. Как сообщает ФСБ 9 октября, трое подозреваемых задержаны в Петербурге и Петрозаводске.

«Изъяты 36 самодельных взрывных устройств, свыше 1300 граммов взрывчатого вещества и его компонентов, 19 единиц огнестрельного оружия (пистолеты ПМ, Люгер, винтовка Мосина, различные обрезы ружей), 1400 патронов, две гранаты, а также инструменты для ремонта и изготовления оружия», – уточняет ведомство.

Уголовные дела возбуждены по статье 222 УК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия группой лиц по предварительному сговору».

По данным «Фонтанки», в Петербурге 5 октября задержали двух человек с фамилиями Носов и Белоусов. Они за 85 тысяч рублей, по версии следствия, продали местному жителю Гаврилкину 9-миллиметровый пистолет «Борхард-Люгер» 1908 года выпуска, пригодный для стрельбы. Их встреча состоялась в гараже на проспекте Обуховской Обороны, 131. Он предположительно служил кустарной мастерской по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» уточнили, что 8 октября Невский районный суд избрал Дмитрию Носову, подозреваемому по 222-й статье, меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-3 на Шпалерной улице. 49-летний Носов, по информации «Фонтанки», трудоустроен слесарем в ЖКС-1 Невского района. Ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, в том числе разбой. Переделка и продажа оружия, по мнению ФСБ, являются его основным источником заработка.

У покупателя Гаврилкина тоже провели обыск и изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, которые он, по собственному признанию, раньше скупал у группы Носова-Белоусова. В Следственной службе УФСБ Петербурга и области посчитали, что схрон Гаврилкина недостоин уголовного дела, и оставили мужчину в статусе свидетеля.