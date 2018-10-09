The Sun: Россия готовит «новую Сирию» в Ливии

Россия усиливает свои позиции в Ливии, уже направив туда офицеров ГРУ, чтобы в конечном итоге влиять на Запад, пишет британская пресса.

Президент России Владимир Путин якобы намерен превратить Ливию в «новую Сирию» и уже усиливает российское присутствие в государстве Северной Африки. Об этом 9 октября сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на отчет британских спецслужб, направленный премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

Цель России в Ливии – установить контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной иммиграции в Европу, по мнению британцев, это Кремль сможет затем использовать на переговорах со странами Европы. Для этого в Африку под видом инструкторов якобы уже приехали десятки офицеров ГРУ и спецназовцев. Помимо этого, таблоид настаивает, что в Ливии развернуты ракеты «Калибр» и зенитные ракетные комплексы С-300.

Российские военные базы якобы уже есть в стратегически важных городах Тобрук и Бенгази, более того, в качестве их прикрытия якобы используют подразделения так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Кроме того, Россия якобы делает ставку на главу Ливийской национальной армии – генерала Халифа Хафтара, снабжая его оружием.

Напомним, что The Sun является одним из самых популярных британских таблоидов, сделав себе имя на слухах о звездах, непроверенной информации, а также футболе. В Британии к газете неоднозначное отношение, несмотря на почти 3-миллионный тираж. Издание обвиняют в искажении фактов и неэтичных способах сбора информации. Так, среди болельщиков футбольного клуба Ливерпуль популярен лозунг «не покупая The Sun» из-за недостоверного освящения трагедии «Хиллсборо». Кроме того, в 2012 году были арестованы пять сотрудников газеты за подкуп полицейских для получения информации.