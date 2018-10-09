Jeep хочет стать электрическим. Для начала – наполовину

Компания FiatChrysler объявила на свом сайте о том, что завод в итальянском городе Мелфи начал подготовку к выпуску подключаемых гибридов Jeep Renegade. Их полномасштабное производство намечено на 2020 год.

Это будет третий гибрид в модельном ряду итальяно-американского концерна. Первые два – большой минивэн Chrysler Pacifica и пикап Ram 1500, причем минивэн это полноценный «подключаемый» гибрид (PНEV), а грузовик – всего лишь так называемый «мягкий» гибрид (mild hybrid), то есть фактически оснащен системой «старт-стоп». Так что получается, что гибридный Renegade будет первым автомобилем марки Jeep c электрическим двигателем внутри.

Renegade PHEV – это следующий шаг в электрификации модельного ряда всего концерна FiatChrysler. К 2022 году концерн обещает начать выпуск в общей сложности 12 различных вариантов силовых установок с электродвигателям (BEV, PHEV, полный гибрид и гибкий гибрид). На их основе предполагается «электрифицировать» как минимум тридцать различных моделей, выпускаемых по обе стороны Атлантического океана.

Компактный кроссовер Jeep Renegade – одно из удачных детищ от «брака» итальянского Fiat и американского Chrysler. Его ближайшие «родственники» – это вэн Fiat 500L и кроссовер Fiat 500X, с последним он даже производится на одном заводе в итальянском городе Мелфи. Кроме этого, «Ренегаты» выпускают заводы в Бразилии и в Китае.

Можно сказать, что это Jeep c европейской «начинкой». В нем вместо многолитровых, пожирающих горючее галлонами двигателей, характерных для заокеанских «Джипов», под капотом стоят фиатовские компактные движки объемами от 1 литра (1.0 L GSE T3 I3) до 2,4 литра (для поставок на американский рынок).

В России линейка Renegade на данный момент представлена с атмосферными и турбированными двигателями 1,4 и 1,6 литра и мощностью от 110 до 170 лошадиных сил как в переднеприводном, так и в полноприводном вариантах. Jeep Renegade достаточно популярен — один только итальянский завод произвел 742 000 машин, в основном для европейского и ближневосточного рынка.