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Происшествия
09.10.2018 14:47
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Как инспектор ГИБДД придумал ДТП. Следственный комитет не против

8 октября в Петербурге вступило в законную силу постановление суда, из которого видно, как сотрудники ГИБДД могут придумать несуществующее ДТП и привлечь человека к ответственности за оставление его места. Следственный комитет не видит в действиях дорожного инспектора состава преступления.

Как инспектор ГИБДД придумал ДТП. Следственный комитет не против

Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Остановились, поговорили и уехали

22 февраля 2018 года на перекрестке набережной Фонтанки и Вознесенского проспекта произошло вполне заурядное событие: водитель «Вольво» Борис Савков и водитель «Рено» Татьяна Семенова почему-то оказались друг другом недовольны. На представленной мировому суду судебного участка № 15 Петербурга видеозаписи видно, как обе машины пересекают Вознесенский проспект, потом «Рено» останавливается у обочины, сзади останавливается «Вольво», из него выходит мужчина, подходит к «Рено» и что-то говорит сидящей за рулем женщине. После этого обе машины уезжают. 

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В марте сего года Бориса Савкова пригласили в отдел ГИБДД по Адмиралтейскому району Петербурга, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Инспектop ДПC Сенченков обвинил водителя «Вольво» в «оставлении водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» (часть 2 cтатьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях). У Бориса Савкова появилась перспектива лишиться права управлять автомобилем на полтора года и даже провести 15 суток под арестом – так летом 2018 года он оказался в зале суда. 

«Caвкoв Б. M. 22 фeвpaля 2018 гoдa в 08 чaсoв 10 минyт y дома 125 пo нaбеpежнoй pеки Фoнтaнки … совершил столкновение с попутно движущимся транспортным средством марки «Рено» под управлением Семеновой Т. А., пoслe чегo oставил место ДTП…» – написано в составленном инспектором протоколе.  

Объективная картина происшедшего на этом заканчивается, остальное – слова, зафиксированные в материалах дела. 

А был ли инспектор?

Борис Савков рассказал, как при подъезде к проспекту Вознесенского двигавшийся перед его «Вольво» автомобиль «Рено» резко затормозил, из-за чего он с трудом избежал столкновения; как после этого «Рено», преодолев перекресток, остановился на обочине, а он остановился сзади. Со слов мужчины следует, будто он подошел к водительской двери оппонента и высказал сидящей за рулем Татьяне Семеновой свои впечатления о ее стиле вождения. 

«Он спpoсил y неё o том, где oнa получала права, зaтем вepнyлся в свoй aвтoмoбиль и yехaл», – записано в его объяснении. Не будем гадать, сказал ли мужчина что-то еще или что-то другое – подтвердить или опровергнуть это в любом случае невозможно.

Татьяна Семенова рассказала, как она подъехала по набережной Фонтанки к перекрестку с проспектом Вознесенского, как в этот момент в нее сзади врезалось «Вольво», водитель которого объехал ее и скрылся с места происшествия; как она после этого преследовала его, догнала около Московского проспекта и записала цифры номера. 

Как водится, у каждого участника инцидента сформировалось свое видение происшедшего, но оба указали одно и то же место, которое попадает в поле работы установленной там видеокамеры. А камере безразлично, кто, что и кому сказал, она просто фиксирует происшедшее. На представленной суду видеозаписи отсутствует факт столкновения автомобилей и – что намного важнее – факт наличия там сотрудников ГИБДД. И неважно, что на представленной суду схеме ДТП в исполнении инспектора Федорчука не обозначено расположение участвовавших в происшествии автомобилей – важно, что самого инспектора там не было: ни Федорчука, ни Сенченкова, ни какого-то другого. Впрочем, это легко объяснимо: сотрудников дорожной полиции туда, судя по материалам судебного заседания, никто не вызывал. 

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана… В ходе судебного разбирательства не удалось устранить сомнения в виновности Савкова Б. М., поскольку представленные в дело доказательства бесспорно не подтверждают факт произошедшего дорожно-транспортного происшествия, после совершения которого Савков Б. М. покинул место ДТП», – написано в мотивировочной части постановления суда. 

Придумать ДТП – не противоправно

7 июня 2018 года исполнявшая обязанности миpoвoго сyдьи сyдебнoгo участкa № 15 Caнкт-Пeтеpбypгa Ольга Евстигнеева постановила: производство по делу об административном правонарушении в отношении Бориса Савкова прекратить в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения. 8 октября Василеостровский районный суд, вопреки жалобам составлявшего протокол инспектора Сенченкова и Татьяны Семеновой, подтвердил законность этого решения – оно вступило в силу. 

С точки зрения юриспруденции, к Борису Савкову и Татьяне Семеновой вопросов больше нет, чего не скажешь про инспектора ГИБДД Федорчука. Ведь происшедшее показывает очень необычный способ урегулирования дорожного конфликта: один водитель обижается на другого, каким-то непонятным образом обращается в дорожную полицию, сотрудник которой формирует материал о ДТП, которого вообще не существовало. Нет ли в действиях сотрудника ГИБДД каких-либо нарушений? 

Именно таким вопросом задался адвокат Александр Мартынов, представляющий в этой истории интересы Бориса Савкова – соответствующее заявление было направлено в следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. В СК решили, что нет: «По результатам проведенной проверки … о возможных противоправных действиях сотрудников полиции в отношении вас вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», – написано в письме, которое Борис Савков получил из СК. 

Адвокат Мартынов сказал «Фонтанке», что его клиент не готов обжаловать отказанное постановление Следственного комитета по простой житейской причине – он устал от этой истории.

– Но я хочу обратить внимание: сотрудник ГИБДД может просто придумать ДТП, и выяснится, что в этом нет состава преступления, – заявил он. 

Лев Годованник, «Фонтанка.ру» 

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