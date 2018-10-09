В Смольном утвердили бюджет Петербурга на 2019 год. Беглов намерен сократить дефицит

Проект закона о бюджете на 2019 год, а также плановые периоды 2020 и 2021 годов одобрило правительство Петербурга на заседании 9 октября. Врио губернатора Александр Беглов сообщил о намерении сократить дефицит казны.

Согласно документам, доходы города запланированы на уровне 576,3 млрд рублей, расходы — 628,3 млрд рублей. Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году должен составить почти 52 млрд рублей. Госдолг Петербурга в 2019 году увеличится с 7% до 15-20% от доходов.

При обсуждении бюджета Александр Беглов обратил внимание на увеличение госдолга. «Подготовьте мне справку. Бремя непростое», – обратился Беглов к главе комитета по финансам Алексею Корабельникову. Он добавил, что предлагает жить по средствам и сокращать государственный долг.

В ходе обсуждения выступил также глава Федерации профсоюзов Владимир Дербин. Он заявил, что зарплата бюджетникам индексируется ниже, чем уровень инфляции, и призвал Беглова решить этот вопрос. Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов обратил внимание на необходимость выделить больше денег бюджетам муниципалитетов в части благоустройства.

По словам Беглова, сейчас он не имеет возможности что-то корректировать в проекте бюджета, однако намерен подготовить поправки ко второму чтению. Для этого он попросил вице-губернаторов подготовить ему справки по проблемным вопросам.