Смольный разрешит ККИ убрать за собой после сноса незаконных ларьков

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга может получить новые полномочия приводить в порядок территорию после демонтажа нелегальных ларьков и павильонов. Проекта постановления опубликован на сайте Смольного 9 октября.

Как пояснили в ККИ, раньше у него такие полномочия были только после сноса крупных объектов. Благоустройством поврежденного асфальта или газона на месте ларьков заведовали районы, которые должны были запрашивать у города средства и проводить конкурсы для выбора подрядчика. В итоге процедура затягивалась.

Теперь заделывать дыры в асфальте и восстанавливать почвенный слой будут те же подрядчики ККИ, которые занимались сносом. Для этого комитету потребуется дополнительное финансирование в размере 5 млн рублей.

Предложение было уже одобрено на малом правительстве. Выполнять новые обязанности ККИ начнет уже в следующем году. Клумб на месте снесенных палаток ждать не стоит, но городская среда должна стать комфортнее, пообещали в ведомстве.