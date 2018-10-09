50 убитых боевиков и 6 нереализованных атак. Глава ФСБ отчитался о результатах борьбы с террористами в России

Шесть терактов удалось предотвратить российским спецслужбам с начала 2018 года. При этом было уничтожено 50 боевиков, задержаны 63 бандита и 142 пособника. Такие результаты работы озвучил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК в Дагестане 9 октября.

«Вместе с тем, несмотря на реализуемые субъектами в противодействие терроризму мероприятия, на территории СКФО сохраняется ряд серьезных угроз. Прежде всего это связано с намерениями международных террористических организаций распространить свою активность на территорию Северного Кавказа. Ставка в реализации этих планов сделана на боевиков-террористов, возвращающихся из зон вооружённых конфликтов в странах Ближнего Восток», – сказал Бортников.

По его словам, вербовщики международных террористических организаций делают ставку на молодежь, а для проведения насильственных акций и вовсе привлекают несовершеннолетних. Он еще раз напомнил, что в августе в Чечне произошло нападение на полицейских. Четырем из пяти нападавших не было 18 лет.

Также, по словам директора ФСБ России, бандиты пытаются спровоцировать и межконфессиональную напряженность в регионе, избирая в качестве целей терактов объекты религиозного назначения. Так, в текущем году совершено два нападения на православные храмы в Грозном и Кизляре.