Погибших под Усть-Лугой белорусов из микроавтобуса – двое. Водителя подлечили и задержали

Водитель разбившегося накануне микроавтобуса «Мерседес Спринтер», 31-летний гражданин Белоруссии, задержан на основании статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека). По данным «Фонтанки», он официально нигде не работает, зарегистрирован в Гомельской области.

По версии правоохранителей, «Мерседес» с белорусскими номерами, принадлежащий частному лицу, рано утром 8 октября двигался со стороны посёлка Котельский в сторону порта «Усть-Луга». На 41-м километре автодороги А-180 «Нарва» (в сообщении ГИБДД указывалась дорога «Подъезд к порту Усть-Луга») на прямом участке водитель выбрал скорость, не обеспечившую безопасность дорожного движения, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение с последующим опрокидыванием.

Фото: vk.com/dorinspb

В микроавтобусе восемь пассажирских мест. Ехали в нём девять мужчин в возрасте от 26 до 40 лет, все граждане Республики Беларусь, некоторые имели регистрацию в Ленинградской области или вид на жительство в России. В СМИ звучала информация о том, что они рабочие.

27-летний мужчина (по данным «Фонтанки», проживавший в общежитии в Кингисеппском районе Ленобласти) скончался на месте. Пострадали, как сообщило посольство Белоруссии в РФ в своём аккаунте в Тwitter, восемь человек. Трое были осмотрены медицинскими работниками и отпущены без госпитализации. Четверых оставили в Межрайонной кингисеппской больнице, причём трёх определили в реанимацию. Самый старший мужчина впал в кому, у других, по информации «Фонтанки», были политравмы, сотрясения головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, перелом позвоночника, ушибы. Один человек в больнице умер.

У водителя медики зафиксировали сотрясение головного мозга, резаную рану правой кисти, рвано-ушибленную рану правой голени. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии его направили на амбулаторное лечение. После чего полиция задержала его.

Понедельник, 8 октября, стал в Петербурге и Ленинградской области «днём жестянщика»: из-за гололедицы утром произошло примерно вдвое больше аварий, чем обычно. Однако, как отметили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в данном случае претензий к дорожным службам не было.

Напомним, ночью 15 сентября на 76-м километре автодороги «Нарва» после столкновения с фурой вылетел в кювет «Мерседес Спринтер» с украинскими номерами (фото). Погибли четыре человека – граждане Украины.