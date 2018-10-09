«Зенит»: Поведение Кокорина вызывает стыд, но сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба

Футбольный клуб «Зенит» после информации о втором избитом своим нападающим Александром Кокориным человеке в Москве выступил с новым заявлением.

«То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повёл себя отвратительно», – говорится в сообщении «Зенита» на официальном сайте.

Ранее «Краснодар» заявил, что максимально накажет полузащитника Павла Мамаева, который тоже участвовал в избиении, и будет разрывать с ним контракт.

Напомним, в минувший понедельник, 8 октября, сообщалось, что выпившие Кокорин и Мамаев в московском кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась ударами по лицу. Позже было опубликовано видео инцидента.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

Уже на следующий день футболистов заподозрили в еще одной драке. За час до потасовки с чиновником в московском кафе у Кокорина и Мамаева якобы произошел конфликт с водителем журналиста Первого канала, в результате которого они избили мужчину. После избиения нападавшие скрылись, а шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.