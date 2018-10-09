Как Мамай прошел и другие шалости футболиста Кокорина

Треснув стулом оппонента в кабацкой драке, один из лучших футболистов России Александр Кокорин пополнил список личных достижений в категории «Эпатаж».

Александр Кокорин// Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Автор самого быстрого гола в истории сборной России, трижды оказывался в списке 33 лучших российских футболистов, обладатель Кубка и Суперкубка России — в историю форвард «Зенита» войдет явно не с этими регалиями. «Осетинская» стрельба, Mercedes за 75 миллионов, шампанское по 500 евро за бутылку, а теперь еще и мордобой с чиновником Минпромторга и водителем Первого канала. Кокорину всегда сходило с рук. Есть мнение, что везение закончилось.

В одной ванне с другом

Крепкой дружбе Александра Кокорина с Павлом Мамаевым много лет. Еще на заре их футбольной карьеры в инстаграмах футболистов появлялись совместные фотографии, где Павел обнимает Александра, а тот целует коллегу в щеку.

Фото: скриншот/Twitter.com

На другом снимке Кокорин лежит в наполненной пеной ванне, а за ним прячется мужчина. Лица не видно, но прическа напоминает коротко стриженную голову Мамаева. Благодаря этим кадрам, в Сети часто шутят про особые отношения между футболистами.

Семечки в частном самолете

В 2014 году сборная России вылетела с чемпионата мира в Бразилии, не одержав ни одной победы в простой группе с Южной Кореей, Алжиром и Бельгией. Через несколько дней футболист сборной Александр Кокорин выложил в Инстаграм фотографию из частного самолета, где он с левым защитником московского «Спартака» Сосланом Гатаговым сидит на корточках с игральными картами и пакетом семечек в руках. «Семечки нам принеси, мы домой летим», – гласила подпись к фото.

Фото: скриншот/Instagram.com/kokorin9

После истории с бизнес-джетом Гатагов в одном из интервью сказал: «Фотография с семечками в частном самолете стала уроком. Надо быть скромнее: в стране сейчас жизнь непростая, не стоит дразнить людей тем, что ты молодой и что у тебя все круто».

Через полгода Кокорин выложил в Инстаграм фотографию своего нового Mercedes-Benz G65 Mansory за 75 миллионов рублей.

Фото: скриншот/Twitter.com

Вечеринка в Монте-Карло

Провал российской сборной на чемпионате Европы в 2016 году Кокорин с Мамаевым тоже отметили достойно. В Сети появилась видеозапись с вечеринки в одном из ресторанов Монте-Карло: под национальный гимн футболисты курили кальян и пили шампанское «Арман де Бриньяк» стоимостью 500 евро за бутылку. Шампанское официанты разносили на подносах, украшенных горящими бенгальскими огнями. Писали, что футболисты в тот вечер оставили в ресторане больше 250 тысяч долларов.

Позже оба публично извинились, но уточнили, что шампанское было не их, и вообще, они такое не пьют. При этом, как сообщала «Фонтанка», в тот же день, когда пришлось объясняться с прессой, Кокорина в петербургском автосалоне «Авангард» на Приморском проспекте ждал новый Mercedes-Benz S-klasse AMG стоимостью 11,9 миллиона рублей. В итоге Кокорин от покупки отказался.

Проблемы на дороге

В марте 2017 года Кокорина на Bentley задержали в Москве за езду по встречной полосе. Писали, что футболисту грозит лишение водительских прав, но сам Александр вину не признал и потребовал пересмотра решения инспектора. Через полгода Кокорина задержали за аналогичное нарушение, только уже в Санкт-Петербурге и на автомобиле Porsche. В этот раз ему сразу удалось отделаться предупреждением.

Стрельба на свадьбе

Зимний отпуск 17/18 Кокорин начал в Северной Осетии, куда приехал на свадьбу своего друга Алана Чочиева из самарских «Крыльев Советов». Отчет об этом событии появился в сториз инстаграма Кокорина. На кадрах нападающий «Зенита» сделал два выстрела в воздух и прокричал: «Чочик, со свадьбой!»

Кокорин пострелял из пистолета на свадьбе pic.twitter.com/vYyFJr0MSp — СЭЗенит (@zenit_se) December 18, 2017

В ответ на всеобщее порицание футболист выложил еще одно фото на фоне гор – теперь в его руках было уже два пистолета.

Фото: скриншот/Instagram.com/kokorin9

О драке в московском кафе стало известно 8 октября. Сообщалось, что Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. На опубликованном в Сети видео Кокорин бьет чиновника стулом. По факту побоев возбуждено уголовное дело. 9 октября стало известно, что до потасовки с Паком произошел конфликт еще и с водителем Первого канала. Шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму. Руководство футбольного клуба «Зенит» назвало инцидент вопиющим и подумывает разорвать контракт с Кокориным. Клуб «Краснодар» решение уже принял и сейчас ищет способ прекратить отношения с Мамаевым.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»