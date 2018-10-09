Жители Костромского проспекта ждали детский сад, а получат парковку

В сквере между домами №№14 и 20 по Костромскому проспекту в Петербурге демонтировали детскую площадку для организации перехватывающей парковки, рассказали 9 октября «Фонтанке» протестующие против такого решения жильцы. Два года назад администрация района отказалась отремонтировать игровую зону из-за того, что на месте зеленого пятна планировали строить детсад.

Детскую площадку в сквере на Костромском проспекте демонтировали еще в сентябре. Возмущенные жители соседних домов с удивлением узнали, что участок площадью 3,4 тыс. кв. м находится в процессе передачи государственному казенному учреждению «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» для создания на этом месте перехватывающей парковки.

В пресс-службе ГКУ 9 октября подтвердили, что центр действительно обратился в Смольный с заявкой на передачу участка в бессрочное пользование.

Исходя из норматива 25 кв. м на 1 машино-место, вместимость парковки, по предварительной оценке, составит 90 парковочных мест с учетом соблюдения санитарных требований. По СанПиНу, расстояние до фасада жилого дома с окнами должно быть не менее 15 метров, до фасада без окон – 10 метров. По периметру парковки планируют сохранить зеленые насаждения.

Фото: ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"

Жители близлежащих домов до последнего времени не знали, что сквер закатают в асфальт.

В 2016 году через портал «Наш Петербург» одна из обитательниц дома около сквера попросила благоустроить на нем детскую площадку: поставить карусели, положить специальное резиновое покрытие. От администрации Выборгского района пришел ответ – отремонтировать детскую площадку невозможно, так как комитет по строительству на этом участке запланировал строительство детского дошкольного учреждения на 80 мест. К тому же ответу районные власти приложили скрин карты РГИС (региональной геоинформационной системы), на котором значился вид разрешенного использования участка – под строительство объектов социального и коммунально-бытового назначения. В «свежей» версии назначение участка поменялось на «обслуживание автотранспорта».

В комитете по строительству «Фонтанке» сообщили, что на участке, действительно, планировали построить детский сад – по крайней мере, такие переговоры велись с инвестором.

Фото: Мария Тиунова

Судя по копии протокола №04-007 совещания по строительству детского сада от 2 февраля 2016 года, реализовать проект должно было ООО «СК «Спектр». Компания, говорится в документе, на тот момент была готова «осуществить проектирование и строительство» детсада.

«Спектр» входит в ГК «Лидер Групп». Начальник PR-отдела застройщика Данила Селивёрстов рассказал, что возведение детского сада предполагалось в рамках практики социальной ответственности бизнеса.

«В процессе проработки возможности строительства детского сада на указанном участке выяснилось, что садик на 110 мест там построить невозможно в принципе. Нами было предложено строительство учреждения на 80 мест. Однако и в этом случае потребовалось бы проведение масштабных проектировочных работ. В этой связи было принято решение о переносе наших обязательств об оказании помощи городу в рамках соглашения о социальной ответственности бизнеса на другие объекты социальной инфраструктуры. В настоящее время продолжаются переговоры о поиске и утверждении новых объектов», – пояснил Селиверстов.

«А теперь в 2018 году, видите, садик уже не строят, строят парковку», – сетует житель соседнего дома Мария Тиунова.

Сдаваться местные жители не собираются – они направили письма президенту России и комиссии Заксобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным отношениям, в природоохранную прокуратуру, и. о. губернатора и все профильные комитеты Смольного.