В Большом порту Петербурга на бункеровочном судне произошел взрыв во время заправки рефрижератора

Котел бункеровочного судна «Кейла» взорвался во время заправки топливом багамского рефрижератора. Нештатная ситуация произошла около половины восьмого утра 9 октября в Большом порту Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», во время бункеровки рефрижераторного судна Baltic Pear на бункеровщике «Кейла» взорвался котел, а в районе фальштрубы началось возгорание. Baltic Pearl было пришвартовано в Угольной гавани у причала ЖБИ-1 завода «Моргидросторой».

О ЧП дежурным службам порта доложил старший помощник Baltic Pearl. В итоге танкер увели от него. Пожар на бункеровочном судне удалось потушить командам обоих судов. Пострадавших нет, как и разлива топлива.

Рефрижератор Baltic Pearl зашел в Петербург 6 октября, он приписан к порту Нассау. Владеет им компания Prosper World Marine Co Ltd, зарегистрированная в Либерии. Что касается «Кейлы», судно приписано к порту Петербурга, но владеет им эстонская компания Bominflot Estonia.