Петербург может остаться без Фестиваля света. УФАС приостановило подписание контракта с победителем конкурса

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило конкурс на проведение Фестиваля света. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 9 октября.

Поводом стала жалоба на конкурсную документацию от ЗАО «Волгобалт Медиа». Компания нашла нестыковку в количестве оборудования, указанного в разных частях документа.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, организатор тендера – комитет по развитию туризма Смольного – уже выбрал победителя. Им стало рекламное агентство «Грейт», которое согласилось провести праздник в ноябре 2018 года за 39,7 млн рублей.

Но, как пояснили антимонопольщики, жалобу подали еще до подведения итогов. Если УФАС сочтет ее обоснованной и найдет в закупке нарушения, результаты могут быть аннулированы, а конкурс придется проводить заново.

Фестиваль света проводится в Петербурге с 2016 года. Во время представления на фасады исторических зданий проецируются видеопроекции по технологии 3D-mapping . В 2017 году фестиваль был приурочен к 100-летию Октябрьской революции. Изображения транслировались на здания Главного штаба, Зимнего дворца и крейсер "Аврора".