В Индии за шпионаж задержан сотрудник российско-индийской фирмы

Индийская военная контрразведка арестовала инженера связанного с Россией предприятия BrahMos Aerospace, который подозревается в передаче информации о секретных объектах иностранным спецслужбам.

Работник подразделения российско-индийской компании BrahMos, занимающейся разработкой и производством сверхзвуковых крылатых ракет, мог передавать зашифрованные данные и фотографии секретных объектов Пакистану. Об этом 9 октября сообщает издание Times of India со ссылкой на военную разведку.

Подозреваемый Нишант Агравал работал инженером в подразделении фирмы, название которой происходит от наименования рек Брахмапутры и Москвы, в городе Нагпура в центральной части Индии. В компании он считался перспективным сотрудником, и даже получил государственную премию как молодой ученый. Контрразведка заметила контакты инженера с иностранными спецслужбами и приняла решение задержать его.

В разработке у индийских контрразведчиков находятся еще два человека, работающие в государственной лаборатории Организации оборонных исследований и разработок.