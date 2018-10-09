Прокуратура начала проверку управляющей компании по поручению Беглова

Городская прокуратура организовала проверку деятельности управляющей компании «Жилкомсервис №1 Кировского района» по факту отсутствия отопления в некоторых домах. Сотрудники районного отделения ведомства отправились по адресам, чтобы выяснить, почему нарушаются права жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга 9 октября.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка деятельности управляющей компании, в том числе на наличие в действиях ответственных должностных лиц состава административного правонарушения, а также поставлен вопрос о перерасчете оплаты за ненадлежаще оказанные услуги», – докладывают в прокуратуре.

Визит правоохранителей в ЖКС №1 фактически инициировал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. После доклада главы Кировского района Сергея Иванова о 72 стояках в жилых домах, в которых нет циркуляции горячей воды по вине управляющей компании, Беглов пообещал связаться с прокурором города Сергеем Литвиненко и попросить его проинспектировать деятельность компании.