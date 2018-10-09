С начала года из Петербурга выдворили 840 нелегалов

840 нелегальных мигрантов выдворили за пределы страны в 2018 году петербургские судебные приставы. Статистика за 9 месяцев превышает показатели прошлого года, но не намного — на 36 человек.

Об этом 9 октября сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов Северной столицы.

По данным ведомства, всего в Центр временного содержания граждан с начала года были помещены 948 человек, привлечённых судом к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ либо режима пребывания.

«Судебные приставы ежедневно доставляют нелегальных мигрантов из Центра до пограничного контроля аэропорта Пулково. Чаще всего сотрудники УФССП России по Санкт-Петербургу наблюдают за взлётом самолётов, направляющихся в страны Азии, – с начала года принудительно на родину были отправлены 690 граждан», – отметили в пресс-службе.

Также выдворили из страны 28 граждан Украины и 30 уроженцев Африки.