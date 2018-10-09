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Город
09.10.2018 12:37
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Смольный: снятой с тротуаров Петербурга плитке, которую выставили на Avito, больше 10 лет

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга прокомментировали появившееся на Avito предложение уличной тротуарной плитки. По словам чиновников продавцы как минимум лукавят, про то, что она «новенькая».

Необходимость ремонта тротуара на Садовой улице, по словам чиновников, была подтверждена документально и отражена в акте Комитета по благоустройства. Работы по замене велись в 2018 году.

«КРТИ не может отвечать за достоверность информации, утверждающей, что продаваемая на портале «Авито» плитка, была снята с городских улиц, да еще и «пролежала менее года». На портале отсутствуют документы, подтверждающие данную информацию. В тоже время, размещенная информация носит рекламный характер, так как автору объявления нужно во что бы то ни стало реализовать свой товар. И, конечно, продавец может слукавить по тому «новенькая» плитка или нет. Обратите внимание, что замена тротуарной плитки на данном участке Садовой улицы проводилась более 10 лет назад», – рассказали «Фонтанке» в Комитете.

И добавили, что непригодная для дальнейшего применения плитка, снятая при ремонте городских тротуаров, в любом случае подлежит утилизации именно подрядной организацией.

«У заказчика в лице «Дирекции транспортного строительства», подведомственной КРТИ, согласно российскому законодательству, нет полномочий реализовывать бывшую в употреблении плитку.», – отметили в ведомстве.

В 2017 году на ремонт тротуаров из бетонной плитки в Петербурге было израсходовано 97 млн рублей, в 2018 году планируется израсходовать ориентировочно 217 млн рублей.

плитка на Садовой

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