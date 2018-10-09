«Шкода» обещает к концу года новую модель

Компания Skoda на своём сайте 9 октября опубликовала тизерное изображение силуэта нового пятидверного хэтчбека в популярном компактном классе. Мировая премьера автомобиля состоится до конца 2018 года.

Модель использует, как говорится в сообщении, тот же «эмоциональный язык дизайна», что и показанный на выставке в Париже Vision RS. Построена она на платформе A0 MQB, позволяющей сочетать компактный внешний размер и объемный салон и лежащей в основе целого ряда автомобилей от нового Volkswagen Polo до Skoda Kodiaq.

По неофициальным данным, как пишет Autonews, в линейку двигателей войдут новые 1,5-литровые бензиновые турбомоторы мощностью от 125 до 150 л.с., работающие с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым «автоматом» с двойным сцеплением.

Автомобильные журналисты предполагают, что новинка заменит в модельном ряду «Шкоды» Rapid. Однако по габаритам будет больше нынешнего «Рапида».