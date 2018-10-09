«Готов выделять на это любые деньги». Беглов о патриотическом воспитании на закрытой части заседания правительства Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, проводя своё первое заседание городского правительства 9 октября, неожиданно попросил выключить трансляцию и видеокамеры. Как передаёт корреспондент «Фонтанки», трансляция в пресс-центре отключилась не полностью и часть речи Беглова оказалась доступна для сотрудников СМИ.

«Это – вопрос нашей безопасности», – произнёс Беглов после выключения микрофонов. Коллег по Смольному он призвал предлагать создавать новые молодёжные патриотические движения. «Готов выделить на это любые деньги», – заметил врио губернатора.

Он также пригрозил подчиненным, что отчитает их, если информация и запись попадут в открытый доступ.

Ранее Беглов уже отмечал, что патриотическому воспитанию собирается уделять отдельное внимание. Также ранее на заседании правительства говорил, что городскую молодежь надо защитить от давления извне.