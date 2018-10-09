Суд Франции обязал Абрамовича заплатить 1,2 миллиона евро налога на роскошь

Налоговые органы Франции посчитали, что бизнесмен умышленно занизил стоимость своего дома на Лазурном Берегу, чтобы снизить сумму выплат в казну.

Верховный суд Франции отклонил иск Романа Абрамовича к налоговой службе республики, обязав его выплатить дополнительно 1,2 миллиона евро налога на роскошь. Об этом 9 октября сообщает агентство Bloomberg.

Французская Фемида согласилась с доводами налоговой службы, которая настаивала, что в 2006–2007 годах Абрамович указал заниженную стоимость своей виллы на Ривьере, чтобы не платить более миллиона евро налога на роскошь.

Адвокаты бизнесмена считают, что он купил дом в запущенном состоянии, поэтому на ремонт пришлось потратить 150 миллионов евро. Сторона защиты указывает, что власти заинтересовались поместьем Шато-де-ла-Кро спустя десятилетие. Вилла Абрамовича, заявили адвокаты, явно недотягивает по цене до других особняков, с которыми его сравнивает налоговая служба.

Власти страны уверены, что жилье бизнесмена стоит 41 тысячу евро за квадратный метр, что делает его сопоставимым по стоимости с знаменитой виллой Фиорентина, где жила Элизабет Тэйлор.