«Краснодар» намерен разорвать контракт с Мамаевым, а «Зенит» пока решил не трогать Кокорина

Футбольный клуб «Краснодар» выступил с жестким заявлением по поводу ситуации со своим полузащитником Павлом Мамаевым, который вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным оказался причастным к двум эпизодам с избиением.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», – говорится в сообщении на официальном сайте краснодарской команды.

В клубе подчеркнули, что в первую очередь применят все возможные санкции, указанные в контракте Мамаева: максимальный штраф и отстранение от тренировок с первой командой. Но на этом «Краснодар» останавливаться не собирается.

«В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться», – подчеркнули в клубе.

В «Зените» пока к таким решительным мерам обращаться не собираются. Накануне петербургский клуб назвал инцидент вопиющим и пообещал вынести футболисту наказание по итогам расследования правоохранительных органов.

В то же время в своем телеграм-канале редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов написал со ссылкой на анонимный источник, что в «Зените» даже после появления информации о втором избитом футболистами человеке не собираются разрывать контракт с Кокориным.

Напомним, в минувший понедельник, 8 октября, сообщалось, что выпившие Кокорин и Мамаев в московском кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась ударами по лицу. Позже было опубликовано видео инцидента.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

Уже на следующий день футболистов заподозрили в еще одной драке. За час до потасовки с чиновником в московском кафе у Кокорина и Мамаева якобы произошел конфликт с водителем журналиста Первого канала, в результате которого они избили мужчину. После избиения нападавшие скрылись, а шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.