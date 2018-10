Stanley Turrentine - Let It Go

Let It Go - альбом американского джазового тенор-саксофониста Стенли Торрентина (Stanley Turrentine) записанного в 1966 году на легендарной Impulse! Records. В записи принимали участие Ширли Скотт (Shirley Scott) - хаммонд орган, Рон Картер (Ron Carter) - контрабас и Мак Симпкинс (Mack Simpkins) - ударные.