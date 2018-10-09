Первая отставка при Беглове. Уволена глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова

Уволена глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова. Сегодня, 9 октября, она отсутствует на первом заседании правительства города под руководством врио губернатора Александра Беглова. Уволена и зам Осиповой Ирина Золотовская.

По данным «Фонтанки», отставки Осиповой и Золотовской связаны с возбуждением в СК Петербурга уголовного дела по мошенничеству в отношении неустановленных лиц из юридического комитета Смольного.

Полторы недели назад в юркомитете Смольного прошел обыск в рамках уголовного дела. Сама Осипова, несмотря на то, что находилась на больничном, доставлялась на Мойку и допрашивалась как свидетель.

По данным «Фонтанки», в рамках дела исследуется то, что из бюджета коммерческим фирмам на подготовку экспертиз выделялись деньги. При этом экспертизы делали сами сотрудники юркомитета.

Комитет Осипова возглавила в июне 2017 года, после того как его бывший руководитель Анна Митянина была повышена до вице-губернатора по социальным вопросам. Осипова на тот момент была заместителем Митяниной.