Мария Захарова о Кокорине и Мамаеве: Почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала избиение руководителя департамента Минпромторга футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти – получи стулом в табло. Не электронное, а своё», – написала Мария Захарова в своем аккаунте в «Фейсбуке».

Напомним, в минувший понедельник, 8 октября, сообщалось, что якобы выпившие Кокорин и Мамаев в московском кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась ударами по лицу. Позже было опубликовано видео инцидента.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

«Зенит» назвал инцидент вопиющим.

Уже на следующий день футболистов заподозрили в еще одной драке. За час до потасовки с чиновником в московском кафе у Кокорина и Мамаева якобы произошел конфликт с водителем журналиста Первого канала, в результате которого они избили мужчину. После избиения нападавшие скрылись, а шоферу понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму.