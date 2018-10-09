Начались слушания по делу судмедэксперта, который признал пьяным мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе

В Железнодорожном суде Московской области начались слушания по делу судмедэксперта, который якобы нарушил технологию забора крови у погибшего в ДТП мальчика шести лет и признал его пьяным. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По материалам дела, Михаил Клейменов взял кровь погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к брожению препарата. Следствие считает, что именно поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. Как опытный судмедэксперт, Клейменов должен был понять, что что-то не так, ведь этанол в такой концентрации привел бы мальчика к коме. Но специалист решил проигнорировать дополнительные исследования.

– Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты, – заявили в пресс-службе СКР.

Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно.

Врача Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области Михаила Клейменова обвиняют в халатности. В ноябре 2017 года его отстранили от должности. В том же месяце суд приговорил к трем годам заключения сбившую ребенка Ольгу Алисову. Женщину обязали выплатить родным мальчика компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей. Она свою вину не признала.