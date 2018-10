Петербургские ОЭЗ «Нойдорф» и «Новоорловская» впервые вошли в рейтинг лучших экономических зон мира

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» была признана лучшей в Европе по привлечению крупных резидентов. Об этом сообщил 9 октября комитет по промышленной политике и инновациям Смольного.

Площадку оценивало подразделение Financial Times – Foreign Direct Investment Intelligence, опубликовавшее рейтинг экономических зон мира Global Free Zones of the Year.

Высокий балл ОЭЗ «Санкт-Петербург» получила за привлечение компаний, реализующих крупные инновационные промышленные проекты, а также сотрудничество с бизнес-инкубаторами. Лауреатом данной номинации также стала Свободная экономическая зона Пирот (Сербия).

Петербургская ОЭЗ размещается на двух участках – «Нойдорф» (19 га, поселок Стрельна, Петродворцовый район) и «Новоорловская» (163,3 га, Приморский район). Сейчас в ней зарегистрировано 49 компаний-резидентов. Общий объем инвестиций составляет более 42 млрд рублей.

По словам генерального директора АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамары Рондалевой, за 2018 год совокупная выручка резидентов превысит 15 млрд рублей, а налоговые отчисления компаний в бюджеты всех уровней достигнут 3 млрд рублей. При этом объем инвестиций резидентов составит порядка 7 млрд рублей.

Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин отметил, что получить награду во многом удалось благодаря управляющей компании, которая выступает единым окном для обращений резидентов, с федеральными и городскими органами власти.