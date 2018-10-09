На Черниговщине в зоне взрывов рушатся и горят дома, отключено электро - и газоснабжение

Детонация боеприпасов также привела к возгоранию и разрушению зданий и сооружений на территории украинского города Ични.

В зоне взрывов складов с боеприпасами вблизи города Ични в Черниговской области Украины отключено электро – и газоснабжение. Об этом агентству УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы областной администрации. Согласно информации, детонация боеприпасов привела к возгоранию и разрушению зданий и сооружений на территории Ични.

«Ликвидировано возгорание двух очагов пожаров в частном секторе, по состоянию на 10.00, продолжается тушение одного очага (зерносушилка)», – уточнили в департаменте.

Агентство сообщает о том, что из-за взрывов боеприпасов перекрыта железнодорожная дорога на отрезке Прилуки – Бахмач. Для проведения эвакуации населения привлечено 35 автобусов, уже эвакуированы около 12 тысяч жителей города и окрестных сёл. Всего в зоне риска проживают около 20 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра на территории 6-го арсенала министерства обороны возле посёлка городского типа Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар. Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га. Создан оперативный штаб спасателей, полиции и Нацгвардии. Из-за взрывов вблизи Ични закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. В Генштабе ВСУ назвали диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на арсенале.