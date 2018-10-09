Беглов: Мы должны защитить молодёжь от управления извне. Надо принять «озверин» и заняться проблемами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратил внимание чиновников на финансирование мероприятий по работе с молодежью. На заседании правительства 9 октября он отметил, что молодежь надо защищать.

В рамках обсуждения бюджета года Беглов обратился к вице-губернатору Константину Серову с просьбой предоставить информацию о финансировании по всем программам, связанным с молодёжью.

«Молодежная политика – вопрос номер один. Не мы будем заниматься – займутся другие. Мы должны защитить молодёжь от управления извне», – отметил Беглов.

Также врио губернатора поручил главам районов внимательно отнестись к просьбам жителей и к проекту «Твой бюджет». «Это народный бюджет. Я сам был главой района, знаю, что это такое. Надо принять «озверин» и заняться проблемами, стоять рядом с котлованом», – заключил он.