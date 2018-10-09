Дыра в магистральной теплосети в Калининском районе оставила без отопления 677 зданий

Работы по замене дефектного трубопровода с шести утра 9 октября начала компания «Теплосеть Санкт-Петербурга» в Калининском районе.

Как сообщили «Фонтанке» в компании, дыру в трубе нашли сами теплоэнергетики во время объезда. Парение было замечено возле 2 корпуса 37-го дома по Полюстровскому проспекту.

В комитете по энергетике Смольного добавили, что дефект образовался на магистральной теплотрассе диаметром 1 метр. На время работ, а завершиться они должны к трём часам дня 10 октября, без тепла остались 677 зданий.

Ранее об отключении теплоснабжения более чем в 400 зданиях в Калининском районе отчитался перед врио губернатора Александром Бегловым глава администрации Василий Пониделко. На своём первом заседании правительства Беглов потребовал поторопиться с ремонтом. Накануне он провёл совещание, связанное с началом отопительного сезона. Беглов намеревался позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за отсутствия отопления в доме 11 по улице Лермонтова и доме 3 по Макаровской улице в Кронштадте.