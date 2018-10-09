IT-специалисты Setl Group выступили с лекцией в Сколково

Setl Group

Представители департамента информационных технологий Setl Group приняли участие в научно-практической конференции для экспертов в области строительства и промышленности Autodesk University Russia 2018. Она прошла на базе Московской школы управления «Сколково» 3 и 4 октября.

В конференции участвовали более 1500 профессионалов из России и зарубежья. Сотрудники Setl Group выступили с докладом, посвященным интеграции системы управления строительства с проектными данными. Информатизация процесса передачи данных обеспечит строителей актуальной проектной информацией. В результате, качество строительства будет расти. Кроме того, снизится его себестоимость – процесс станет более управляемым и прозрачным.

Отметим, что разработки IT-специалистов Setl Group неоднократно получали высокую оценку и признание профессионального сообщества. Так, проект управления строительством ЖК бизнес-класса «Палацио» признан лучшим на Втором Всероссийском открытом конкурсе с международным участием «BIM-технологии 2017» в номинации «BIM-Стройка». Информационную модель разработала экспертная группа Департамента информационных технологий Setl Group совместно с IBP-Petersburg. Модель позволяет уже на начальном этапе строительства оценить внешний вид жилого комплекса, планировки квартир и расположение инженерных сетей. Застройщик и инвесторы могут узнать стоимость каждого этапа работ, получить представление о необходимых строительных материалах и времени, которое требуется на реализацию любой части проекта.

Setl City

Своим опытом и наработками в сфере IT-технологий специалисты Setl Group делятся и с петербургскими студентами. К примеру, сотрудники департамента информационных технологий читают лекции в Санкт-Петербургском межрегиональном ресурсном центре, подведомственном администрации губернатора. Слушатели программы повышения квалификации «Технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве» – архитекторы, реставраторы и дизайнеры. Также ведутся переговоры о старте нового лекционного курса с участием сотрудников Setl Group в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» - застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations