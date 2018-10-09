Бабье лето в Петербурге начнется в среду и продлится около недели

Город на Неве снова посетит тепло. По словам главного петербургского синоптика Александра Колесова, на этот раз оно будет дольше, чем в сентябре. Теплая сухая погода будет радовать горожан минимум пять дней.

– Сегодня над городом и областью проходит атмосферный фронт, он принес теплый воздух. Завтра в первой половине дня он уже будет отходить от наших районов. Вместе с этим усилится антициклон, он простоит в Петербурге от пяти до семи дней. В городе установится теплая сухая погода, – рассказал специалист 9 октября.

Колесов отметил, что ночью все-таки будет довольно прохладно, столбики термометров опустятся до 5 градусов. Зато днем воздух будет прогреваться до 10–15, а то и 12–17 градусов тепла.

Нужно только перетерпеть вторник. Из-за проходящего атмосферного фронта сегодня в Северной столице усилился ветер. В прибрежных районах порывы могут достигать 16 метров в секунду.