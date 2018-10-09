Первое заседание городского правительства с ВРИО губернатора Александра Беглова. Фоторепортаж "Фонтанки".
Александр Беглов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Александр Беглов//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
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