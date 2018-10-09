Каршеринговый «БМВ» на Светлановском протаранил маршрутку, госпитализированы пассажиры

Пять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой в Выборгском районе Санкт-Петербурга утром 9 октября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, около 9:30 на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели столкнулись «БМВ» под управлением женщины 1984 года рождения и микроавтобус «Фольксваген Крафтер» маршрута №65 под управлением мужчины 1992 года рождения. Один пассажир автобуса получил тяжёлые травмы, три пассажира – травмы средней степени тяжести.

Группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД уточняет, что пострадали пять пассажиров. На место ДТП выехала следственная группа.

По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», каршеринговый BMW X2, предположительно, совершал поворот налево со Светлановского на Орбели и не пропустил маршрутку.

На Светлановском образовалась пробка.