Беглов предложил попросить у федералов денег на метро в компенсацию за строительство стадиона

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил обратиться к федеральному центру с просьбой профинансировать строительство метро. Новый градоначальник вспомнил, что горожане пожаловались ему на отсутствие станций подземки в Красносельском районе.

В рамках обсуждения бюджета на заседании правительства 9 октября Александр Беглов обратился к вице-губернатору Игорю Албину с вопросом о темпах строительства метро. В ответ Албин сообщил, что в этом году планируется открыть станции «Дунайская», «Проспект Славы» и депо «Южное».

«Я был в Красносельском районе, там просят метро. И в других тоже просят», – заметил в ответ Беглов. Он также уточнил, за чей счёт город построил стадион. Узнав, что за свой, предложил обратиться в столицу за деньгами в качестве компенсации.

«Надо объяснять причины и находить аргументы. Нам нужно развивать метро скоростными темпами. Готов с вами выехать в правительство и защищать эту идею», – отметил Беглов.

В рамках обсуждения бюджета он также обратил внимание на большой дефицит бюджета и социальную составляющую, выделив обеспечение сирот жильем и лекарственное обеспечение. Также отметил необходимость обеспечивать новые технологичные рабочие места: «Мы должны быть хорошими садовниками. Ухаживать за инвесторами и налогоплательщиками. Чем садовник лучше работает, тем больше получает», – сказал врио губернатора.

Ранее на заседании Александр Беглов поручил чиновникам исполнить бюджет к 15 декабря.