Кокорин и Мамаев подозреваются в еще одном избиении. В полицию обратилась ведущая Первого канала

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева заподозрили в еще одной драке. Как 9 октября утверждает «Московский комсомолец», за час до потасовки с чиновником в московском кафе у футболистов якобы произошел конфликт с водителем журналиста Первого канала.

Потерпевшая сторона настаивает, что рано утром 8 октября шофер Ольги Ушаковой сделал замечание компании молодых людей, в которой якобы находились игроки «Зенита» и «Краснодара». После этого, как утверждается, они подошли к «Мерседесу GLS» на углу улиц Большой Садовой и 2-й Брестской, и стали избивать мужчину. В результате он получил черепно-мозговую травму. После избиения нападавшие скрылись, а шоферу понадобилась помощь врачей.

Журналист Ольга Ушакова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что обратилась в полицию, однако не стала говорить о том, участвовали Мамаев и Кокорин в драке или нет.

Ранее сообщалось о том, что выпившие Кокорин и Мамаев в московском кафе избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Перебранка началась с оскорблений, а закончилась якобы ударами по лицу.

По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои».

«Зенит» назвал инцидент вопиющим.

Министр спорта РФ Павел Колобков добавил, что в случае, если в драке действительно замешаны Мамаев и Кокорин, то играть в сборной России они никогда больше не будут.