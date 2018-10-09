К платному ЗСД выстроилась очередь. На въезде с Богатырского столкнулись три машины

В Петербурге авария, случившаяся утром 9 октября при въезде на ЗСД с Богатырского проспекта сразу за пунктом оплаты, спровоцировала плотный затор.

«Вот так сегодня заезжают машины на ЗСД на Богатырском», – рассказал и показал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Как пишут в комментариях, сразу после касс столкнулись три автомобиля в левом ряду.

В целом сегодня утром максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга, по данным «Яндекс.Карт», составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Вчера, в «день жестянщика», было столько же.

Крупнейшими пробками за утро стали: