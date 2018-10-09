Происшествия
К платному ЗСД выстроилась очередь. На въезде с Богатырского столкнулись три машины
В Петербурге авария, случившаяся утром 9 октября при въезде на ЗСД с Богатырского проспекта сразу за пунктом оплаты, спровоцировала плотный затор.
«Вот так сегодня заезжают машины на ЗСД на Богатырском», – рассказал и показал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Как пишут в комментариях, сразу после касс столкнулись три автомобиля в левом ряду.
В целом сегодня утром максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга, по данным «Яндекс.Карт», составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Вчера, в «день жестянщика», было столько же.
Крупнейшими пробками за утро стали:
- 9:36, КАД внутренняя сторона, 7,7 км, от Горского шоссе до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 10:00, КАД внешняя сторона, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа.
- 9:36, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 7,1 км, от Центральной улицы до Индустриального проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
- 8:39, Колтушское шоссе, 5,6 км, от Красной горки до поворота на Аро. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 9:39, Витебский проспект, 4,8 км, от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.