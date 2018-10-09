Финским военным позволят проверить базу российской морской пехоты в Мурманской области

Военные специалисты Финляндии посетят 61-ю отдельную бригаду морской пехоты Северного флота, сообщает пресс-служба Минобороны России 9 октября.

Объект расположен в посёлке Спутник Мурманской области, в 20 километрах от границы Финляндии. Цель визита иностранных гостей – проверить предоставленную Россией информацию о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники (ВВТ) данной бригады.

В соответствии с Венской конвенцией, для финских экспертов проведут брифинг и дадут посмотреть на военнослужащих и основные системы ВВТ бригады.