Финским военным позволят проверить базу российской морской пехоты в Мурманской области
Военные специалисты Финляндии посетят 61-ю отдельную бригаду морской пехоты Северного флота, сообщает пресс-служба Минобороны России 9 октября.
Объект расположен в посёлке Спутник Мурманской области, в 20 километрах от границы Финляндии. Цель визита иностранных гостей – проверить предоставленную Россией информацию о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники (ВВТ) данной бригады.
В соответствии с Венской конвенцией, для финских экспертов проведут брифинг и дадут посмотреть на военнослужащих и основные системы ВВТ бригады.
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