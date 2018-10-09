18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+11°C
/ Завтра: +13
$ 66.40р
76.21р
13:12 09.10.2018
Расширенный поиск

Финляндия
09.10.2018 10:59
Печать

Финским военным позволят проверить базу российской морской пехоты в Мурманской области

Военные специалисты Финляндии посетят 61-ю отдельную бригаду морской пехоты Северного флота, сообщает пресс-служба Минобороны России 9 октября.

Объект расположен в посёлке Спутник Мурманской области, в 20 километрах от границы Финляндии. Цель визита иностранных гостей – проверить предоставленную Россией информацию о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники (ВВТ) данной бригады.

В соответствии с Венской конвенцией, для финских экспертов проведут брифинг и дадут посмотреть на военнослужащих и основные системы ВВТ бригады.


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
09.10.2018 11:16

IT-специалисты Setl Group выступили с лекцией в Сколково

Представители департамента информационных технологий Setl Group приняли участие в научно-практической конференции для экспертов в области строительства и промышленности Autodesk University Russia 2018. Она прошла на базе Московской школы управления «Сколково» 3 и 4 октября
Магазин "Кей"
09.10.2018 10:00

Бесплатная доставка товаров КЕЙ

Зачем идти в магазин за техникой, если техника сама может приехать в твой дом? В КЕЙ все покупки от 5000 рублей доставляются бесплатно.
предоставлено компанией «Галамарт»
09.10.2018 09:00

Открытие «Галамарта» в Гатчине

13 октября в Гатчине пройдет праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт».
Setl City
08.10.2018 18:20

Setl City и жители ЖК «ЗимаЛето» благоустроили набережную Большой Охты

6 октября застройщик Setl City организовал экофестиваль на благоустроенной набережной реки. В рамках праздника проводились интересные экологические мастер-классы. Гости фестиваля высадили клены, а территория у Большой Охты окончательно обрела облик уютной прогулочной зоны
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
08.10.2018 16:03

В Группе «Эталон» поздравили 8000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 8000-го покупателя c начала 2018 года.
pixabay.com
08.10.2018 10:12

Дети из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно посетили Исаакиевский собор

Более 100 детей из «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия» бесплатно побывали с экскурсией в одном из красивейших храмов России - Исаакиевском соборе
https://pixabay.com
08.10.2018 09:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
Магазин "Кей"
06.10.2018 13:00

Рецензия от КЕЙ на игру Marvel Человек-паук

В сети магазинов «КЕЙ» появилась игра Marvel Человек-паук - эксклюзив для игровой консоли PS4. КЕЙ рассказывает, почему ее так долго ждали заядлые фанаты
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.10.2018 18:26

Аэрофлот доказал, что в Южно-Сахалинск летать дешевле, чем в Париж

Аэрофлот опроверг обвинения главы Общественной палаты Валерия Фадеева, которые тот озвучил на выступлении в Южно-Сахалинске на форуме «Сообщество».
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
05.10.2018 18:07

Яркое осеннее предложение на квартиры в готовых домах

Этой осенью в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» стартовало яркое осеннее предложение. Только до 1-го ноября 2018 г. можно приобрести квартиры в готовых домах по специальной цене
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
05.10.2018 17:12

ГК «Лидер Групп» получила заключение о соответствии ЖК «Девятый вал 2»

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации второй очереди жилого комплекса «Девятый вал»
Setl City
05.10.2018 16:51

Успейте купить квартиру в ЖК «Москва» до повышения цен

«Москва» от Setl City возводится в престижном Московском районе, недалеко от площади Победы. Сейчас на покупку квартиры действуют специальные цены и предложения от «Петербургской Недвижимости» – эксклюзивного брокера проекта