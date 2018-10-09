«Это деньги, которые заработали наши горожане». Беглов поручил чиновникам исполнить бюджет к 15 декабря

На заседании правительства в Смольном рассмотрели вопрос исполнения бюджета 2018 года. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам подтянуться.

Как рассказал 9 октября на заседании глава комитета по финансам Алексей Корабельников, за последний квартал этого года чиновникам предстоит освоить 34 процента от годового объема расходных средств бюджета. Это больше, нежели в прошлом году. По словам Корабельникова, в числе прочего, задержка трат связана с проведением чемпионата мира по футболу, на его период все ремонтные работы в Северной столице приостановили.

В ответ врио губернатора Александр Беглов попросил отчитаться председателей комитетов по промышленности, строительству и транспортной инфраструктуре, у которых, по данным финансового блока, отмечено наибольшее отставание.

«Надо подтянуться. Это – деньги наших горожан, которые они заработали. Нужно их своевременно расходовать. Неосвоение бюджета – это неправильно. Горожане нас не поймут», – обратился к чиновникам Беглов.

Он поддержал предложение Корабельникова произвести расходование средств до 15 декабря. Также Беглов пообещал строгий контроль за исполнением инвестпрограммы. «Это важный вопрос», – заметил он.

«Есть», – ответил ему Корабельников.

10 сентября был опубликован проект закона о внесении изменений и дополнений в главный финансовый документ Северной столицы на 2018-й и плановый период 2019 – 2020 годов. Согласно ему, доходы бюджета увеличиваются на 12 млрд рублей (с планировавшихся ранее 538,7 млрд до 550,7 млрд рублей), а расходы — на 4,5 млрд (с 591,5 млрд до 596 млрд). Дефицит уменьшается на 7,6 млрд – до 45,3 млрд рублей.