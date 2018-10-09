Водителя «Яндекс.Такси» едва не задушили у кладбища в Мурино, оставив его без машины

Водителя «Яндекс.Такси» под Петербургом едва не убил агрессивный пассажир. Таксисту удалось убежать, оставив нападавшему автомобиль.

Как стало известно «Фонтанке», закончившаяся криминалом поездка началась в ночь на 8 октября на проспекте Просвещения. Черный Datsun оn-DО, за рулем которого был подрабатывающий в «Яндекс.Такси» уроженец Башкортостана, остановил неизвестный. Попросил довезти до дома — на улицу Зайцева, а оттуда — в Мурино. Водитель согласился на столь длительный маршрут через весь город. Закончиться все могло плачевно: когда шофер затормозил в месте назначения, на Кооперативной улице (а место это глухое — рядом только храм святой Екатерины и кладбище), его клиент начал угрожать. От слов перешел к делу — ударам кулаками и удушающим приемам. 20-летний водитель так просто сдаваться не собирался и, улучив момент, выскочил из салона. Убегая, заметил, что его обидчик пересел за руль и нажал на газ.

Потерпевший не растерялся и сообщил в полицию. Через некоторое время все в том же Мурино, на Привокзальной площади, нашли угнанную иномарку и ее предполагаемого похитителя. В отдел полиции отправился 39-летний уроженец Украины, девять лет назад осуждавшийся в РФ за незаконный оборот наркотиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.