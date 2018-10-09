Мечта, которую можно помочь осуществить

Стремительное снижение слуха – это проблема подавляющего большинства пожилых людей. Не избежала этой участи и 81-летняя Антонина Яковлевна. Слуховой аппарат, предоставленный за госсчет, проблему не решает. Необходим индивидуально подобранный цифровой аппарат. Но на пенсию женщина не в состоянии купить дорогую технику.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать содействие в сборе средств.

Фролова Антонина Яковлевна, 81 год.

Необходим многоканальный цифровой слуховой аппарат.

Стоимость 62400 руб.

Антонина Яковлевна потеряла здоровье еще в детстве. Война застала ее вместе с отцом-инвалидом и старенькой бабушкой на даче под Тосно. Когда деревню заняли немцы, всех жителей угнали в Латвию. Бабушка умерла в дороге, а Тоню с отцом разместили на одном из хуторов, где пятилетняя девочка присматривала за хозяйскими младенцами. А чуть подросла, отправили в поле. Отцу, квалифицированному электрику, тоже нашлась работа. Жили в сарае, голодали. Семье удалось воссоединиться и вернуться в Ленинград только после победы.

«Жизнь после войны была тяжелая, — рассказывает женщина. — Мама тянула нас с отцом одна. Он работать уже не мог, недолго прожил после Победы. Нужно было работать и зарабатывать. Все образование получала параллельно с работой. Обожала математику и механизмы — ее и выбрала. Большую часть жизни отработала в КБ, занималась проектированием различной техники для сельского хозяйства. Даже на пенсии коллеги никак не хотели меня отпускать на заслуженный отдых. Очень я свое дело любила».

Главная проблема Антонины Яковлевны сейчас — стремительная потеря слуха. Она лишает последних радостей жизни. Помочь может индивидуально подобранный цифровой многоканальный слуховой аппарат. К сожалению, устройства, предоставляемые государством, проблему не решают. Средств на покупку дорогостоящего прибора у семьи нет. Дочь Антонины Яковлевны тоже уже пенсионерка, поэтому помочь не в состоянии. А из пенсии в 20 тысяч рублей почти половина уходит на лекарства. Антонине Яковлевне очень бы хотелось получить возможность полноценно общаться, слушать музыку, смотреть телевизор. Пока это — недостижимая мечта.

О том, как помочь пенсионерке, можно узнать на ее странице на сайте БФ «Долго и счастливо» – https://happylong.ru/wards/170/.

Фонд «Долго и счастливо» благодарит всех, кто уже помог петербургским пенсионерам. В благотворительной организации рассказали, что благодаря неравнодушным людям удалось приобрести портативный кислородный концентратор и препарат для лечения хронической обструктивной болезни легких для Татьяны Михайловны Киселевой . Она бесконечно признательна за помощь: «Для меня такой подарок – большая радость. С вашей помощью я получила долгожданную свободу. Портативный концентратор позволит мне все то, в чем я была ограничена долгие годы. Спасибо за помощь!»

Также Наталии Алексеевне Добашиной передан дорогостоящий препарат «Ферматрон» для обезболивания тазобедренных суставов. Сейчас она готовится к эндопротезированию и страдает от сильных болей в суставах. Полученное лекарство позволяет снять боли и спокойно дождаться квоты. «Для меня эти флаконы – огромная поддержка. Ваша помощь очень меня взбодрила и дала надежду на лучшее. Спасибо!» – говорит Наталия Алексеевна.

А Алексею Алексеевичу Иванову передан годовой запас жизненно необходимых препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Он очень растроган тем, что его просьба вызвала такой активный отклик, и благодарен всем, кто его поддержал: «Спасибо за то, что помните. И за поддержку!»