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Город
09.10.2018 10:32
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Загрязнение атмосферного воздуха в Петербурге будут считать по новой методике. Общественники настаивают, что чище он станет лишь на бумаге

Комитет по природопользованию Смольного намерен изменить методику подсчета загрязнения атмосферного воздуха в Петербурге автотранспортом. Соответствующий документ представили по заказу чиновников представители ООО «Фирма «Интеграл-Софт».

Как накануне рассказали разработчики на общественных слушаниях, в городе увеличилось количество легковых автомобилей 4 и 5 еврокласса, изменились транспортные потоки, стало больше автобусов на газу и электрического транспорта. В связи с этим, уверены чиновники и их подрядчики, нужно менять методику. Старая действует с 2012 года, и в ней, в частности, автомобили класса евро 4 и 5 не учитываются вовсе.

В новых документах указаны удельные показатели выбросов от автотранспорта. Как утверждает глава центра «ЭКОМ» Александр Карпов, при сравнении действующей методики и новой редакции видно, что выбросы легковых автомобилей, автобусов, грузовиков и фур стали гораздо менее ядовитыми, от 2 до 10 раз по разным показателям. На слушаниях прозвучало, что после внедрения новых коэффициентов качество атмосферы в Петербурге улучшится на 30 процентов, но только на бумаге.

При этом, по словам разработчиков, они не сравнивали фактическое состояние воздуха с расчётным, полученным на основании методики. «Разработанная методика – это часть большой математической модели, которая применяется для общего расчета загрязнения атмосферного воздуха в Петербурге», – охарактеризовал исследование учредитель «Интеграл-Софта» Виктор Лайхтман.

На общественных слушаниях Карпов заявил, что презентация документа не раскрывает, каким образом его будут использовать чиновники.

«Если не произойдет изменений в документации по итогам общественных слушаний, есть риск, что воздух в Петербурге будет улучшаться только на бумаге, а чиновники смогут использовать аргумент об уменьшении воздействия близости дорог и транспорта на качество жизни горожан, чтобы обосновать ликвидацию светофорных переходов, строительство новых развязок и магистралей непрерывного движения вместо развития общественного транспорта и повышения безопасности движения», – добавил он.

В течение 30 дней разработчики будут принимать предложения по улучшению оценки воздействия методики на окружающую среду, после чего доработают документ и отправят его на экологическую экспертизу.

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