Беглов начал своё первое заседание правительства с вопросов чиновникам о домах без отопления

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 9 октября начал своё первое заседание правительства с опроса глав районов о ситуации с отоплением и подачей горячей воды в квартиры горожан. Отчитаться новый градоначальник попросил трёх руководителей районных администраций.

Предоставить информацию о ситуации с прорывами труб Беглов попросил главу Приморского района Николая Цеда. Тот рассказал о ремонте трубы Водоканала. Глава Пушкинского района Владимир Омельницкий рассказал о 69 зданиях, остающихся пока без тепла. Глава Калининского района Василий Пониделко сообщил, что 481 здание отключено от отопления в результате аварии на сетях.

«Отчитайтесь мне к 18 часам. По нормативам вам дано время 12 часов на ремонт, но надо закончить раньше, чтобы люди не мёрзли», – заявил Беглов.

В начале заседания он не сразу разобрался с включением микрофона и первую минуту говорил так, что его могли слышать не все находившиеся в зале заседаний Смольного.

Напомним, что накануне Беглов провёл своё первое совещание в связи с началом отопительного сезона. Он намеревался позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за того, что по вине ведомства нет отопления в доме 11 по улице Лермонтова, а также в доме 3 по Макаровской улице в Кронштадте. Во вторник утром стало известно, что общежитие Минобороны в Кронштадте к теплоснабжению подключили.