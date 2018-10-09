Происшествия
В больнице на Авангардной нашли мертвого мужчину, висящего на пожарной лестнице
56-летнего пациента обнаружили висящим на пожарной лестнице городской больницы №15 в Красносельском районе Петербурга.
По данным «Фонтанки», труп мужчины был обнаружен 8 октября около 10 часов утра в городской больнице №15 на Авангардной,4. Тело было подвешено к перилам пожарной лестницы на 5 этаже 5 хирургического отделения. Погибший – уроженец Ленинграда 1962 года рождения, проживал на проспекте Стачек. Проводится проверка.