Общежитие Минобороны в Кронштадте, из-за которого Беглов собирался звонить Шойгу, подключили к теплоснабжению

Общежитие Министерства обороны в доме 3 по улице Макаровской в Кронштадте полностью подключили к теплоснабжению утром 9 октября. Об этом сообщил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

«По поручению врио губернатора Александра Беглова районные специалисты в течение вечера и ночи оказали военным коммунальщикам необходимую помощь в запуске котельной на резервном топливе. В настоящее время все потребители общежития обеспечены теплоносителем в полном объёме, температура жилых помещений в здании соответствует санитарным нормам», – сказал он.

По словам Олега Довганюка, в общежитии постоянно проживают 24 человека, это ветераны военной службы и гражданский персонал Минобороны.

«С утра мы обошли каждую комнату общежития, радиаторы отопления набрали рабочую температуру», – добавил Олег Довганюк.

Напомним, что накануне врио губернатора Петербурга Александр Беглов провёл своё первое совещание в связи с началом отопительного сезона. Он намеревался позвонить министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за того, что по вине ведомства общежитие остается без тепла.