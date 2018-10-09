Уголовное дело Марии Мотузной за мемы «ВКонтакте» суд вернул в прокуратуру

Суд вернул в прокуратуру уголовное дело жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую после публикации мемов «ВКонтакте» обвиняют в экстремизме и в оскорблении чувств верующих (части 1 статей 282 и 148 УК). Как 9 октября сообщает «Медиазона», решение принял судья Индустриального районного суда Сергей Трушкин.

О возврате дела ходатайствовал прокурор и защита Мотузной. Адвокат Алексей Усманов при этом ранее ходатайствовал о прекращении уголовного дела, но судья отклонил ходатайство. Адвокат в суде отметил, что следствие не выяснило мотивы его подзащитной и не доказало, что она имела умысел нанести ущерб конституционному строю.

Комментируя решение суда, Усманов выразил уверенность, что прокуратура закроет дело по статье 282 УК, а срок давности для привлечения к ответственности по 148 УК истекает 15 октября.

Дело Мотузной рассматривается с августа 2018 года. Ей вменили оскорбление чувств верующих за изображение священников на разбитой дороге с подписью «В России две беды». Кроме того, в картинках на ее странице в соцсети экспертиза обнаружила «признаки унижения представителей негроидной расы». С уголовного преследования Мотузной в России началась мощная общественная кампания против уголовного преследования за репосты.

20 сентября пленум Верховного суда внес изменения в постановление о судебной практике по подобным делам. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций, наличие умысла и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией.

3 октября президент России Владимир Путин внес в Думу законопроект, смягчающий статью 282, предложив преследовать за первый репост не в уголовном, а в административном порядке.