Повар ударил повара. В Петербургском колледже пищевых технологий произошла поножовщина

В петербургском колледже произошла поножовщина. 15-летние учащиеся повздорили, закончилась ссора колотой раной бедра.

Как стало известно «Фонтанке», дракой с применением острого аргумента отметился Петербургский колледж пищевых технологий, что находится на 12-й Измайловской улице в Адмиралтейском районе. 8 октября после обеда 15-летние учащиеся повздорили, в итоге один из них проткнул ножом левое бедро своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.