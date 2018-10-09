В Купчино спасают переборщившую с корвалолом школьницу

Жизнь школьницы, переборщившей с корвалолом, спасают в детской городской больнице №5 Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», девятиклассницу одной из школ Невского района доставили в больницу в тяжелом состоянии около полудня 8 октября. У 15-летней девушки констатировали острое отравление. Как выяснилось, несовершеннолетняя почти за сутки до того переусердствовала с дозировкой успокоительного.

Школьница воспитывается мамой и отчимом. Проводится проверка.